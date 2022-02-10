Meta не планує залишити Європу без Facebook та Instagram

Meta спростувала інформацію про наміри припинити роботу Facebook та Instagram, що розповсюджується у ЗМІ, повідомляє AIN.ua.

У своєму офіційному повідомленні компанія зазначила, що, попри обмеження європейських регуляторів зі зберігання даних користувачів на серверах за межами ЄС, такий сценарій не входить до бізнес-планів Meta.

Про які обмеження йдеться

Йдеться про програму Privacy Shield, яка регулює обмін даними користувачів у комерційних цілях між ЄС та США. Вона була розроблена, щоб спростити отримання інформації про європейців для американських компаній, які пройшли відповідну сертифікацію.

У липні 2020 року суд ЄС скасував Privacy Shield, зазначаючи, що програма не захищає належним чином конфіденційність європейських громадян. Відповідно до рішення суду, їх дані мають залишатися у межах ЄС.

Звідки інформація про закриття Facebook та Instagram у Європі

На початку лютого Meta представила Комісії з цінних паперів та бірж свій щорічний звіт. У ньому є абзац, який, як стверджують у компанії, протрактувати ЗМІ некоректно:

Якщо нова трансатлантична система передачі даних не буде прийнята і ми не зможемо продовжувати покладатися на SCC або інші альтернативні засоби передачі даних з Європи до Сполучених Штатів, ми, ймовірно, не зможемо запропонувати низку наших найважливіших продуктів та сервісів, включаючи Facebook та Instagram, у Європі.

Реакція Meta

В офіційному повідомленні Meta спростувала інформацію про нібито «загрози» залишити Європу без Facebook та Instagram. У компанії зазначили, що згідно із законом зобов'язані прописувати у звіті всі можливі фінансові небезпеки перед інвесторами.

Минулого тижня, як і в попередніх чотирьох фінансових кварталах, ми зазначили, що тривала невизначеність механізмів передачі даних між ЄС та США створює загрозу нашій здатності обслуговувати європейських споживачів та керувати бізнесом у Європі, – йдеться у повідомленні Meta .

У компанії наголосили, що не хочуть і не планують виводити свої сервіси з Європи. Також наголосили, що сподіваються, що європейські регулятори незабаром запропонують глобальним бізнесам альтернативу програмі Privacy Shield.