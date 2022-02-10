Головний виробничий партнер Apple: дефіцит мікросхем послаблюється

Найбільша компанія, що займається збіркою iPhone, тайванська Hon Hai Precision, заявила про послаблення дефіциту на ринку мікросхем, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів Джеймс Ву, речник Hon Hai Precision Industry Co. Він зазначив, що у першому кварталі року спостерігатиметься значне покращення ситуації з дефіцитом запчастин.

У другому півріччі, на його думку, світові обмеження у постачанні будуть ослаблені. Попри оптимістичні прогнози, Ву визнав, що чипів досі бракує на ринку.

Дефіцит компонентів, зокрема комп’ютерних чипів, вплинув на виробництво передусім техніки – від смартфонів та ноутбуків до автомобілів. Причиною стала пандемія, яка активізувала цифровий перехід і спричинила вищий попит на пристрої.

Про це заявляє і найбільший постачальник мікросхем у світі, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Компанія вважає, що пропозиція чипів залишиться обмеженою у 2022 році. Попереджають про дефіцит і такі автовиробники як Ford Motor Co. і Toyota Motor Corp., виробництво яких страждає через брак напівпровідників.

Hon Hai Precision є також чільним виробничим партнером для Dell Technologies Inc., Sony Group Corp. і Nintendo Co.