Заяви про можливе вторгнення РФ призводять лише до паніки в Україні - МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія не відмовляється повністю від перспективи переговорів з Україною за посередництвом Анкари, повідомляє ТАСС.

"Україна позитивно відреагувала на нашу ініціативу щодо проведення переговорів з Росією. РФ не закриває двері до участі у такій зустрічі. Але продовжуються обговорення, зокрема щодо дат" , - сказав він у четвер в ефірі телеканалу TRT.

Міністр зазначив, що "Туреччина має намір обговорити найближчим часом з РФ можливість участі Анкари у зниженні напруженості у відносинах між Києвом та Москвою".

Заяви низки західних країн про те, що Росія нібито може вторгнутися в Україну, призводять лише до зростання паніки та погіршення економічної ситуації, вважає Чавушоглу.

"Слід уникати непотрібних заяв. Заяви про те, що сьогодні Росія вторгнеться [в Україну], завтра викличуть хвилювання в Україні. Це також завдає економічних збитків Україні та її національній валюті" , - підкреслив він. - Ми бачимо, що ця картина не відповідає дійсності. Чи є напруженість? Є. Чи є можливість конфлікту? Є. Але не треба озвучувати це за допомогою мегафонної дипломатії, як роблять деякі західні країни".﻿

За словами Чавушоглу, Туреччина виступає за діалог із РФ.