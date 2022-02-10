Заяви про можливе вторгнення РФ призводять лише до паніки в Україні - МЗС Туреччини
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія не відмовляється повністю від перспективи переговорів з Україною за посередництвом Анкари, повідомляє ТАСС.
"Україна позитивно відреагувала на нашу ініціативу щодо проведення переговорів з Росією. РФ не закриває двері до участі у такій зустрічі. Але продовжуються обговорення, зокрема щодо дат", - сказав він у четвер в ефірі телеканалу TRT.
Міністр зазначив, що
"Туреччина має намір обговорити найближчим часом з РФ можливість участі Анкари у зниженні напруженості у відносинах між Києвом та Москвою".
Заяви низки західних країн про те, що Росія нібито може вторгнутися в Україну, призводять лише до зростання паніки та погіршення економічної ситуації, вважає Чавушоглу.
"Слід уникати непотрібних заяв. Заяви про те, що сьогодні Росія вторгнеться [в Україну], завтра викличуть хвилювання в Україні. Це також завдає економічних збитків Україні та її національній валюті", - підкреслив він. - Ми бачимо, що ця картина не відповідає дійсності. Чи є напруженість? Є. Чи є можливість конфлікту? Є. Але не треба озвучувати це за допомогою мегафонної дипломатії, як роблять деякі західні країни".
За словами Чавушоглу, Туреччина виступає за діалог із РФ.
"Як держава, яка підтримує добрі відносини з обома сторонами, ми продовжуємо робити кроки щодо зниження напруженості [у відносинах між Москвою та Києвом]", - додав він.