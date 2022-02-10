За 15 місяців було відкрито 32 експортних ринки для українських виробників

32 нових експортних ринки було відкрито для українських товарів за останні 15 місяців і за кожним із відкритих ринків стоїть запит бізнесу та кропітка робота багатьох спеціалістів. Про це йдеться у звіті підбивання підсумків роботи Владислави Магалецької на посаді голови Держпродспоживслужби, повідомляє Рубрика.

"Якість українських товарів високо цінується як всередині нашої країни, так і за кордоном. Про це свідчать результати, яких нам вдалося досягти завдяки ефективній роботі нашої команди та злагодженості дій наших фахівців, колег з МЗС, Мінекономіки та міжнародних партнерів", - заявила Владислава Магалецька.

Як зазначається, перелік країн, ринки яких були відкриті для українських виробників, охоплює такі країни:

Ізраїль, Чорногорія, ОАЕ, Сербія, КСА, Ліван, Бельгія,

Литва, Ефіопія, Японія, Аргентина, Лівія, Кувейт, Словаччина,

Йорданія, Туреччина, Ліберія, Грузія, Катар, Боснія та Герцеговина.

Серед відкритих товарних позицій найбільший попит мали:

молоко та молочні продукти,

м'ясо птиці та продукти птахівництва,

мед,

дрібна та велика рогата худоба,

корми для тварин.

Крім того, в переліку українських товарів, для яких відкривалися ринки інших країн, є рептилії та живі равлики для розведення.