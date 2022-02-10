За 15 місяців було відкрито 32 експортних ринки для українських виробників

За 15 місяців було відкрито 32 експортних ринки для українських виробників

32 нових експортних ринки було відкрито для українських товарів за останні 15 місяців і за кожним із відкритих ринків стоїть запит бізнесу та кропітка робота багатьох спеціалістів. Про це йдеться у звіті підбивання підсумків роботи Владислави Магалецької на посаді голови Держпродспоживслужби, повідомляє Рубрика.

"Якість українських товарів високо цінується як всередині нашої країни, так і за кордоном. Про це свідчать результати, яких нам вдалося досягти завдяки ефективній роботі нашої команди та злагодженості дій наших фахівців, колег з МЗС, Мінекономіки та міжнародних партнерів", - заявила Владислава Магалецька.

Як зазначається, перелік країн, ринки яких були відкриті для українських виробників, охоплює такі країни:

  • Ізраїль, Чорногорія, ОАЕ, Сербія, КСА, Ліван, Бельгія,
  • Литва, Ефіопія, Японія, Аргентина, Лівія, Кувейт, Словаччина,
  • Йорданія, Туреччина, Ліберія, Грузія, Катар, Боснія та Герцеговина.

Серед відкритих товарних позицій найбільший попит мали:

  • молоко та молочні продукти,
  • м'ясо птиці та продукти птахівництва,
  • мед,
  • дрібна та велика рогата худоба,
  • корми для тварин.

Крім того, в переліку українських товарів, для яких відкривалися ринки інших країн, є рептилії та живі равлики для розведення.

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