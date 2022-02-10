Топ-5 найруйнівніших емоцій

Фахівці дійшли висновку, що емоційні звички людини можуть впливати як на психологічний стан, так і на фізичний, повідомляє Men's Life.

Австрійські вчені з психосоматики протягом довгих п'яти років спостерігали за поведінкою 2000 осіб. Внаслідок дослідження фахівці отримали можливість скласти рейтинг шкідливих для здоров'я людини емоцій.

На першому місці – жадібність. Стародавні мудреці говорили, що жадібність - це гріх, при якому людина позбавляє себе можливості отримувати радість та задоволення від того, що віддає. На жаль, почуття жадібності долає дуже багатьох людей і впоратися з цією пороком виходить далеко не у всіх.

Відразу за жадібністю слідує ревнощі. Це болісний сумнів у чиєїсь вірності та любові викликає в людини гаму негативних почуттів і може призвести до небажаних наслідків. Психологи стверджують, що ревнощі здатні завдати нищівного удару по психіці людини.

На третьому місці стоїть заздрість. Це почуття досади, яке викликане успіхами та благополуччям інших людей. Стародавні греки казали, що заздрість – це хвороба розуму. Заздрісні люди насамперед шкодять власній психіці, а це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Четвертою шкідливою емоцією назвали жалість до себе. Жалість людини до себе вважається однією з найбільш негативних і руйнівних емоцій. Крім цього, вона є причиною негативного мислення. Замість шкодувати себе, необхідно знайти сили змінити щось, вплинути на ситуацію та свою долю.

На п'ятій позиції рейтингу найнебезпечніших людських емоцій розташувалося самобичування. Ця згубна звичка пов'язана з усвідомленим звинуваченням людиною самого себе у будь-яких скоєних вчинках. Іншими словами – це психологічне насильство над собою.

Всі перелічені вище негативні емоції здатні негативно впливати на нервову систему людини, також вони можуть призвести до гормональних проблем, інфаркту, підвищення рівня цукру в крові та навіть онкологічних захворювань.