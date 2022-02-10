Росія не має агресивних планів щодо України – голова розвідки РФ

Росія не виношує жодних агресивних планів щодо України, повідомлення про це – навмисна дезінформація Заходу. Про це заявив журналістам у четвер директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, пише Максим Блинов, "РИА Новости".

"У Росії не було і немає жодних агресивних планів щодо України. Ми бачили, ми знаємо, як ця відверта брехня, причому брехня дуже небезпечна, почала поширюватися з іншого берега Атлантики, і цю брехню підхопили в цілій низці західних столиць", - сказав він.

На його думку, головна загроза для України – це "внутрішньоукраїнський збройний конфлікт між київським режимом та Донецькою та Луганською народними республіками" .