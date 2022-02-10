Хворий на коронавірус Жириновський відмовляється лікуватися - Mash

Стан російського депутата від ЛДПР Володимира Жириновського, якого було госпіталізовано з COVID-19 до Центральної клінічної лікарні у Москві, погіршується. Про це повідомляє Telegram-канал Mash﻿.

За інформацією каналу, у політика прогресує дихальна недостатність, сатурація 90–91%, ситуація ускладнюється цукровим діабетом.

"При цьому він вважає себе здоровим, прагне працювати і противиться лікуванню - щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе" , - пише ЗМІ.

Права легеня уражена приблизно на 30%, ліва на 50%, але площа зараження збільшується.