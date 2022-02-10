Зеленський: Нагромадження військ РФ біля кордонів – це психологічний тиск

Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Європейської бізнес-асоціації, під час якої він поінформував присутніх про ситуацію у сфері безпеки всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання сьогодні хвилює представників і вітчизняного та іноземного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба президента.

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів – це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо ризиків – ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", - заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність та мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій. Зокрема, проводяться планові навчання, здійснюються заходи, спрямовані на покращення забезпечення військ.

"Сьогодні у нас достатньо сил і озброєння, щоб гідно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових", - запевнив він.

Водночас, як зазначив президент, наші міжнародні партнери та союзники також активізували свою діяльність із підтримки України та стабілізації ситуації.

Тому останнім часом можна спостерігати велику кількість візитів до нашої країни світових лідерів, представників країн ЄС, а також багато переговорів у різних форматах для зменшення напруги біля українських кордонів.

"Багато країн світу є нашими друзями. Вважаю, що об'єднання зусиль країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, об'єднання сталої позиції щодо підтримки України – дуже важливий сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Тому, як зазначив голова держави, питання безпеки не має впливати на життєдіяльність країни.