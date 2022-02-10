Nissan привіз до Чикаго три концептуальні пікапа

На автомобільній виставці, що відкрилася в Чикаго, відбулася презентація трьох концептуальних пікапів на базі моделі Frontier Crew Cab. Новинки відрізняються ефектним дизайном та комплектацією.﻿, повідомляє Обозреватель.

Рік тому компанія Nissan представила нове покоління середньорозмірного пікапу Frontier. Модель була добре прийнята публікою – за три місяці з моменту появи автомобіля у дилерів продажу зросли на 115%. Щоб відсвяткувати цей успіх і згадати про історичні моделі пікапів бренду до автошоу в Чикаго були підготовлені три самобутні концепти: Project 72X, Project Hardbody та Project Adventure. Всі вони створені на основі версії Frontier з повнорозмірною кабіною Crew Cab, але використовують різноманітні комплектації – S, SV та PRO-4X.

Project 72X

При створенні Project 72X використовувався варіант Frontier Crew Cab S 4x4. Джерело: Nissan

При створенні Project 72X використовувався варіант Frontier Crew Cab S 4x4. Натхнення дизайнери черпали в найпопулярнішому пікапа Nissan минулих років – Datsun 720. Вперше ця модель була представлена наприкінці 1979 року. Спочатку пікап імпортувався на американський ринок з Японії, але вже в 1983 він став першою моделлю марки, зібраної в США на заводі в Смірні, штат Теннессі.

Концепт відрізняється збільшеною на 63 мм підвіскою, захисним каркасом та сталевими білими дисками PRO-4X. Джерело: Nissan

Концепт 2022 року пофарбований у сірий колір та прикрашений чорно-білими аплікаціями. Від серійної моделі концепт відрізняється збільшеною на 63 мм підвіскою з передніми регульованими верхніми важелями, захисним каркасом та сталевими білими дисками PRO-4X.

Project Hardbody

Project Hardbody створений на честь популярного пікапа минулих років – Nissan D21 Hardbody. Джерело: Nissan

Ще одним посиланням на минуле став концепт Project Hardbody. Так називався ще один популярний пікап марки – Nissan D21 Hardbody. Ця модель досі привертає увагу своїм харизматичним дизайном та надійністю. Ім'я "Hardbody" (англ. жорсткий кузов) за особливо міцну конструкцію вантажного відділення та агресивний зовнішній вигляд. Автомобіль неодноразово перемагав у різних змаганнях та був популярним на пляжах Каліфорнії.

У вантажному відділенні змонтували захисний каркас із кріпленням для запасного колеса та додаткової світлотехніки. Джерело: Nissan

Project Hardbody побудований на базі Frontier Crew Cab SV 4x4. Його дорожній просвіт збільшили на 76 мм, додали розширювачі колісних арок PRO-4X і встановили спеціальні колісні диски в стилі моделі Hardbody з 33-дюймовою гумою. У вантажному відділенні змонтували захисний каркас із кріпленням для запасного колеса та додаткової світлотехніки. Яскраво-червоний кузов прикрасили чорними контрастними аплікаціями.

Project Adventure

Найбільш "навороченим" з трійці став концепт Project Adventure (англ. пригода). Він створений на основі топової модифікації Frontier Crew Cab PRO-4X. Як випливає з назви, автомобіль адресований любителям активного відпочинку та мандрівникам.

Project Adventure адресований любителям активного відпочинку та мандрівникам. Джерело: Nissan

Для цього пікап оснастили збільшеним на 127 мм кліренсом, 34-дюймовими позашляховими шинами та карбоновим шноркелем для подолання водних перешкод. У вантажному відділенні розмістили туристичний органайзер Yakima, а над ним змонтували каркас із наметом додатковий експедиційний багажник. Розважатиме мандрівників на привалі буде аудіосистема з Bluetooth від Kicker. Кузов пікапа прикрасили аплікацією як карти США.