Глобальне потепління вдарить по агросектору України

Прогнозується, що в Україні зменшиться врожайність ячменю, кукурудзи, соняшника, повідомляє Сьогодні.

Україні загрожує значне зниження врожайності основних сільськогосподарських культур до середини XXI ст. На це вплинуть різні фактори, особливо – зміни клімату.

Про це свідчить прогноз Світового банку.

Аналітики вважають, що меншим стане врожай ячменю, кукурудзи та соняшника.

"Але врожайність озимої пшениці на півночі та північному заході України до 2050 року може зрости на 20-40% порівняно з 2010 роком" , – сказано у повідомленні.

У прогнозі також зазначено, що в нашій країні можуть скоротитися площі, на яких вирощують ялинки, буки, сосни та дуби – ключові породи деревини.

Що з цінами на зерно зараз?

За станом на четвер, 10 лютого, ціни на пшеницю в Україні, за даними Tripoli.land продовжують знижуватися. Так, ціна на пшеницю 2 класу зараз складає 8 701 грн за тонну, третього класу – 8 658 грн, а на фуражну пшеницю – 8 097 грн.

Яка вартість решти зернових культур: