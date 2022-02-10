Як отримати перші права водія: покрокова інструкція

Для отримання першого посвідчення водія потрібно пройти через низку формальностей, успішно скласти екзамени з теорії ПДР та практику водіння, повідомляє Дорожный адвокат.

Кожного року на дорогах з'являється все більше автомобілів. А отже і збільшується кількість осіб, які хочуть отримати водійське посвідчення. Проте процес отримання посвідчення водія вперше досить тривалий процес.

З чого почати?

По-перше, потрібно підібрати автошколу для навчання. У великих містах є широкий вибір навчальних закладів. Тому зазвичай обирають автошколу, яка ближче до дому або роботи, або за відгуками знайомих, які там навчалися.

По-друге, необхідно пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Зазвичай він триває від 2 до 4 місяців.

Далі практичні заняття з інструктором на автомобілі автошколи. В кожній автошколі є своя обов'язкова кількість годин, які потрібно виїздити.

Після проходження теорії та практичного водіння у багатьох автошколах складають внутрішній іспит, який максимально наближений до іспиту в територіальному сервісному центрі.

Після успішного проходження внутрішнього іспиту автошкола видає учневі документи про закінчення навчання. На підставі цих документів можна реєструватися в територіальному сервісному центрі для складання іспитів.

За умови успішного складання іспитів в сервісному центрі, можна отримати омріяне посвідчення водія.

Перелік документів для навчання в автошколі:

Паспорт та ідентифікаційний код:

Кольорова фотографія розміром 35*45 мм:

Медична довідка, яка підтверджує, що стан здоров'я дозволяє керувати транспортним засобом.

Перелік документів для подання в сервісний центр:

Після закінчення автошколи учневі повертається фотографія з медичною довідкою та видається довідка від автошколи про її успішне закінчення. Всі ці документи надаються в сервісний центр для допущення до іспитів.

Що змінилося у 2022 році

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого Постановою КМУ, після успішного складання теоретичної частини іспиту є 3 місяці, щоб скласти практичну частину.

Складання іспиту фіксується на фото та відео. Це зроблено з метою зменшення корупційної складової в отриманні посвідчення водія.

Якщо не скласти практичної частини іспиту три рази доведеться знову йти на навчання в автошколу.

Ще один досить цікавий момент щодо автомобіля. Якщо в автошколі навчання проводилося на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то складати також потрібно на автомобілі з автоматичною коробкою передач. В посвідчення водія вноситься помітка про водіння на "автоматі" й в майбутньому керувати автомобілем з механічною коробкою передач забороняється.

Якщо навчання проводилося на автомобілі з механічною коробкою передач, то можна керувати як на "автоматі", так і на "механіці".

Термін дії посвідчення водія

Перше посвідчення водія видається строком на два роки. Після спливу цього терміну його можна обміняти. Але за умови, що водій не здійснить понад два порушення правил дорожнього руху.