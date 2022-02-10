СБУ повідомила про запобігання теракту

Служба безпеки України заявила про викриття агента, який готував теракт у Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур, повідомили в СБУ﻿.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування, зазначає спецслужба.

СБУ встановила, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

фото СБУ

"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів" , - повідомляє СБУ. ﻿

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп у Telegram. Для зв'язку з "кураторами" використовував заборонені електронні пошти, а оплату отримував на банківську карту.

Встановлено, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Провадження відкрито за ст. 111 (держзрада) та ст. 258 (терористичний акт) КК України.