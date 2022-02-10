Ціни на каву зросли до найвищого рівня за 10 років

Ф'ючерси на каві в Нью-Йорку досягли найвищого рівня за десять років на тлі зростаючого занепокоєння з приводу обмежених поставок. Пхають вгору ціни на каву і глобальні тенденції: світові ціни на продовольство продовжують зростати, повідомляє ПроФинанс.

Ціни на арабіку більш ніж подвоїлися за останній рік через посушливу погоду в Бразилії, потрясіння у ланцюжку поставок та транспортні витрати. Щоб упоратися з нестачею пропозиції, обжарники звернулися до запасів. В результаті запаси кави на американській біржі ICE Futures опустилися до найнижчого рівня за 22 роки.

На біржі ICE після досягнення найнижчого рівня з лютого 2000 року запаси, ймовірно, впадуть нижче за 1 мільйон мішків, припустив Алекс Боутон, кавовий брокер у Sucden Financial Ltd. Цей сценарій може спровокувати різкий рух, сказав він. У середу ICE повідомила про падіння запасів на портових складах, контрольованих біржею, 15-й день поспіль до 1,035 млн мішків.

Ще однією ознакою дефіциту поставок є те, що відвантаження бразильської зеленої кави впали на 14% у січні, а президент групи експортерів Cecafe Ніколя Руеда заявив, що нестача місця на кораблях, як і раніше, є великою проблемою для експортерів. За його словами, запаси невеликі після падіння виробництва минулого року, і цей стан, ймовірно, збережеться доти, доки новий урожай не з'явиться на ринку, приблизно у травні та червні.

Ф'ючерси на арабіку виросли на 3,6% до $2,5845 за фунт у Нью-Йорку, що є найвищою ціною закриття з вересня 2011 року. Нерафінований цукор виріс другий день поспіль, какао також подорожчало. За словами Наталії Гандольфі, аналітика HedgePoint Global Markets у Бразилії, зниження індексу долара цього місяця впливає на грошовий потік та сприяє зростанню цін на сировинні товари.

Акції компаній, які виробляють або торгують кавою, можуть відреагувати після того, як ф'ючерси на сировину досягли найбільшої за 10 років ціни в Нью-Йорку на тлі побоювань з приводу нестачі поставок. Сюди відносяться CCL Products, виробник та експортер порошкової та гранульованої кави. Для Tata Coffee продажі обсмаженої, меленої та розчинної кави становлять майже 84% її виручки, за даними Bloomberg.

Тим часом, Індонезія експортувала 15 684,23 тонни кавових зерен робусти із суматранської провінції Лампунг у січні, свідчать дані місцевого торговельного представництва у четвер.

Дані показали, що постачання знизилося з переглянутих 22 259,28 тонн того ж місяця минулого року.

Експорт впав у січні, оскільки торговельна діяльність сповільнилася напередодні святкування Місячного Нового року на початку лютого, сказав трейдер в інтерв'ю Reuters, у той час як експортери чекали на новий врожай кави.

Трейдер додав, що міні-врожай квасолі суматранської робусти може визріти приблизно в березні в деяких районах Лампунга, тоді як основний сезон збирання врожаю в південному регіоні острова очікується приблизно у травні чи червні.