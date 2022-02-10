Українські таксисти планують страйк на День закоханих

У соціальних мережах активно обговорюється страйк таксистів 14 лютого – на День закоханих. Цього дня планується суттєве збільшення попиту на таксі, особливо ввечері, повідомляє 24 Канал.

Основна вимога перевізників – підвищення тарифів провідних агрегаторів та служб таксі у містах України. Таксисти не будуть використовувати агрегатори Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi та інші регіональні служби таксі для прийому замовлень. Можливо, таксисти будуть брати пасажирів "з руки" за вищими тарифами.

Мета страйку – донести до керуючих служб таксі, що тарифи економічно не обґрунтовані. Таксисти вимагають підвищення тарифів перевезень на 20-30%. Адже за останній час суттєво збільшились ціни на пальне та послуги з обслуговування автомобілів.

Якщо вимоги таксистів не буде виконано, вони загрожують продовжити страйк до 20 лютого.