Віцепрем'єр Стефанішина захворіла на коронавірус

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила на початку свого онлайн-виступу під час однієї з конференцій держорганів влади, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"На жаль, не можу бути з вами фізично - COVID нещадний до всіх" , - сказала Стефанішина.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков знову захворів на коронавірус.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак також нещодавно отримав позитивний тест на коронавірус, незабаром стало відомо про його одужання.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 41694 осіб, зафіксовано 280 летальних випадків, 16628 пацієнтів одужали.