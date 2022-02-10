У європейському експериментальному реакторі отримано рекордний обсяг енергії

Досвідчений європейський термоядерний реактор Joint European Torus в британському Оксфорді встановив рекорд обсягу виробленої енергії реакції синтезу, повідомляє 3Dnews.

Установка працювала рекордні 5 секунд і зробила за цей час 59 мегаджоулів теплової енергії, що вдвічі вище, ніж у разі попереднього рекорду, встановленого у 1997 році. Новий експеримент показав, що проект ІТЕР рухається в правильному напрямку і керована термоядка можлива.

Установка Joint European Torus (JET) створювалася як зменшена копія реактора ІТЕР. Точніше, досвідчений термоядерний реактор ІТЕР на півдні Франції будується на основі значно збільшеного проекту JET. Тому всі експерименти на реакторі Joint European Torus є основою для успішного запуску ІТЕР у майбутньому. У 1997 році JET встановив рекорд з пікової вироблення теплової енергії в керованій термоядерній реакції синтезу - він видав пікову потужність 16 МВт і тривалу (протягом приблизно 4 секунд) енергію 21,7 мегаджоулів (5,4 МВт/с).

Після більш ніж 20 років модернізації установки JET та підбору оптимальних робочих параметрів восени минулого року реактор зміг видати більш ніж у два з половиною рази більше енергії або 59 мегаджоулів за 5 секунд (11,8 МВт/с). Перед вченими не стояло завдання отримати пік вихідної потужності. Потрібно було підтримувати реакцію горіння плазми якомога довше. Десь 5 секунд, там і 5 хвилин, резюмують дослідники. Від термоядерного реактора насамперед вимагається здатність працювати тривалий час.

Плазмовий джгут у робочій зоні термоядерного реактора. Джерело зображення: EUROfusion

Поставлений на JET експеримент показав співвідношення витраченої та отриманої теплової енергії в районі Q = 0,33. Для позитивного виходу енергії значення Q має бути більшим за 1. Якщо можливості JET збільшити до масштабів реактора ІТЕР, то цілком реально буде досягти співвідношення витраченої енергії до отриманої в районі розрахункового для ІТЕР значення Q = 10. І це одне з найважливіших досягнень поставленого на JET експерименту. Це означає, що ІТЕР рухається у правильному напрямку, і він зможе дати позитивний вихід енергії після запуску.

Іншим важливим наслідком рекордного експерименту на реакторі JET може бути те, що це здатне прискорити ухвалення рішення щодо початку будівництва дослідної європейської термоядерної електростанції (EU DEMO). Реактор ІТЕР не призначений для подачі електричної енергії до розподільної мережі. Це робитиме наступний проект — EU DEMO, але він поки що перебуває на ранніх етапах узгодження.