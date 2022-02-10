SpaceX завершила будівництво найбільшої ракети у світі Starship

Космічна компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, завершила будівництво повноцінного прототипу Starship. Ракета готова до першого орбітального польоту, повідомляє РБК-Україна.

Під час прямого ефіру SpaceX успішно з'єднала прототип Starship 20 з найновішим прискорювачем Super Heavy Booster 4.

Загальна висота ракети становить 120 метрів.

Під час будівництва ракети компанія використовувала 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазилу". Саме вона ловитиме перший щабель, який приземлятиметься після польоту.

Трохи історії Starship

Вперше компанія зібрала прототип ще у серпні 2021 року. Втім, після цього SpaceX знову її розібрала, щоб провести додаткові випробування обох щаблів окремо та пропалювання прискорювача. Останнє було потрібне для перевірки герметичності.

Вже сьогодні компанія нарешті завершила об'єднання двох щаблів.

Зараз SpaceX очікує на дозвіл від американського регулятора, щоб провести перший орбітальний політ ракети.