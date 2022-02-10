Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

Рівень тіньової економіки у січні-вересні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 1 в.п. більше за показник 2020 року (30%), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Динаміка рівнів тіньової економіки, розрахованих з використанням чотирьох методів, залишається різноспрямованою, що є одним з проявів нетипового характеру коронакризи з можливим утворенням нових каналів тінізації", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Два класичних методи, які використовуються багатьма експертами при оцінці тіньової економіки, а також використовуються Мінекономіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-вереснем 2020 року:

електричний метод - на 2 в.п. (до 27% від обсягу офіційного ВВП);

монетарний метод - на 1 в.п. (до 32% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи, які є результатом напрацювань вітчизняних науковців з огляду на особливості процесів тінізації в Україні, показали зменшення рівня тіньової економіки:

метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 2 в.п. (до 21% від обсягу офіційного ВВП);

метод збитковості підприємств - на 11 в.п. (до 21% від обсягу офіційного ВВП), що отримано в умовах.

Нагадаємо, рівень тіньової економіки у 2020 році склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).