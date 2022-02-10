Олімпіада-2022: американська сноубордистка виграла золото у хафпайпі
Відбулися жіночі змагання з сноубордингу в дисципліні хафпайп, повідомляє РБК-Україна.
У фіналі взяло участь 12 спортсменок. Які представляли сім країн, найбільше було китаянок – три сноубордистки.
Найбільшу кількість балів набрала американка Хлоя Кім, яка стала олімпійської чемпіонкою у хафпайпі на других Іграх поспіль.
Медалі у хафпайпі виграли:
"золото" – Хлоя Кім (США) – 94 бали
"срібло" – Керальт Кастельєт (Іспанія) – 90,25 балів
"бронза" – Томіта Сена (Японія) – 88,25 балів
Нагадаємо, що американець Нейтан Чен став олімпійським чемпіоном з фігурного катання.