Порошенко провів зустріч із Сенцовим

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з українським режисером, колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Порошенко нагадав про те, які заходи має негайно вжити чинна влада для зміцнення обороноздатності України.

"Наповнити стратегічні резерви, підняти грошове забезпечення, щоб укомплектувати бойові бригади, закупити те озброєння, яке нам потрібно, і терміново виставити його на кордонах, розпочати підготовку позицій, виділити кошти місцевому самоврядуванню для розгортання територіальної оборони. Ми дали повний план, що потрібно робити вже зараз, а не сперечатися з нашими міжнародними партнерами. Ось моя рука - полковник Порошенко готовий стати на захист" , - заявив Порошенко.

Він зазначив, що зустріч із Сенцовим була "теплою та змістовною".

facebook.com/petroporoshenko

"Говорили про культуру та українське кіно, про український Крим та деокупацію, про необхідність об'єднати зусилля світу для звільнення всіх бранців Кремля, про загрози нової агресії Путіна та ситуацію в країні, про політично мотивоване переслідування опозиції та вибіркове правосуддя, і як вони впливають на імідж України" , - розповів Порошенко.

Він також подякував Сенцову за його позицію щодо неприпустимості політичних переслідувань.

"Радий, що за багатьма позиціями наші з Олегом думки збігаються. Зокрема, у ключовій — у важкі часи країна та суспільство мають бути об'єднані та готові, як у 2014 році, спільно дати відсіч ворогові. Вдячний Олегу за зустріч та за його принципову позицію, я дуже цінуюA friend in need is a friend indeed" , - сказав він.

Сенцов, у свою чергу, підтримав позицію про необхідність об'єднання всіх патріотичних проєвропейських сил перед загрозою нового російського вторгнення.