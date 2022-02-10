Кулеба: Донбас – це тема №1, але не можна забувати про Крим

Україна звернулася до ОБСЄ із запитом, щоб місія підготувала доповідь про роздачу російських паспортів на непідконтрольних Україні територіях. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу після зустрічі з польським головою МЗС та головою ОБСЄ Збігневом Рау, повідомляє "Україна 24".

Крім того, Кулеба заявив, що РФ блокує доступ спостерігачів СММ ОБСЄ на окупованих територіях та роботу ТКГ.

"Єдиною державою ОБСЄ, яка вчиняє агресію щодо іншого члена Організації на суші та на морі, є Росія", – додав глава МЗС України.

Кулеба звернувся до ОБСЄ із запитом, щоб СММ підготувала доповідь про роздачу російських паспортів на окупованих територіях Донбасу.

"Україна має ставити болісні питання Росії та вимагати відповіді", - стверджує дипломат.