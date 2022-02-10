IT-галузь в економіці України: зарплати, податки і прогнози

За підсумками 2021 українська IT-галузь зросла на 36% з $5 млрд експорту до $6,8 млрд, кількість спеціалістів за той же час збільшилась з 244 тис. до 285 тис. Таким чином, за останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі за експортом та більш ніж на 50% за кількістю спеціалістів, повідомляє Finance.ua.

Про це свідчить дослідження Ukraine IT Report 2021, ініційоване асоціацією «IT Ukraine».

Як йдеться у дослідженні, у 2020 році IT-галузь забезпечила у 2 рази більше експортної виручки, ніж газотранспортна система, у 1,5 раза більше експортної виручки, ніж машинобудування, і близько чверті від експортної виручки.

Таланти. Попит на IT-послуги разом із порівняно високою оплатою праці зумовлює суттєве зростання кількості ІТ-талантів в Україні. Взаємодія з ФОП є привабливою для компаній, оскільки ІТ часто передбачає проєктний характер робіт.

IT-галузь активно залучає молодь: 80% працівників IT-компаній віком від 18 до 32 років.

Значний попит на українські таланти зумовлений високим рівнем освіченості українців. За рейтингом освіченості ООН, Україна посідає 47 місце із 189 (між ОАЕ та Італією). Типовий український IT-працівник має вищу, переважно технічну освіту, володіє англійською мовою на рівні не нижче Intermediate, має 2 та більше років досвіду.

Скільки заробляють? Дослідження винагород ІТ-ринку від Korn Ferry в 2021 році демонструє наступне, що ринок праці в Україні доволі фрагментований, про що свідчать відмінності у рівні винагород за тими ж позиціями.

Крім того, регіони з рівнем винагород, нижчими від середньоукраїнського, є економічно привабливішими для відкриття офісів чи філій.

Кілька цікавих цифр:

87% – стільки компаній переглянули заробітні плати минулого року та планують перегляд щорічно. До речі, квітень та жовтень – місяці, коли заробітні плати переглядають найчастіше;

8,5% – типовий відсоток зростання бюджету компенсацій;

86% компаній в основному співпрацюють з ФОПами.

Тепер – про податки. Розвиток ІТ-індустрії стабільно забезпечує збільшення фіскальних надходжень від цієї сфери економіки України. Так, за останні 6 років вони зросли більш ніж втричі. У 2020 р. було сплачено податків і зборів на суму 17,2 млрд грн, якої достатньо, наприклад, для:

фінансування всієї програми субсидій на придбання газу і ЖКП за 10 місяців 2020 року;

виплати місячних пенсій 4,9 млн пенсіонерам;

90% фінансування всіх медичних послуг, пов’язаних із COVID-19, у 2020 році;

капітального ремонту 682 км автошляхів;

95% фінансування всієї судової системи України.

Прогнози. Експерти наголошують, що за базовим сценарієм ІТ-галузь України може подвоїти експортні надходження через 4 роки. За оптимістичним сценарієм, кількість зайнятих буде зростати на основі попередніх трендів (середнє зростання 13,3%), а CAGR (сукупний середньорічний темп зростання) експортної виручки за період 2021–2025 рр. становитиме 24,3%.