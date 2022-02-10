Вірус Ебола може ховатися в мозку роками та викликати рецидив

Медичний дослідний інститут інфекційних захворювань армії США провів роботу, в якій автори з'ясували, що вірус Ебола може ховатися в мозку і залишатися там через роки після лікування, повідомляє Хайтек.

Автори нової роботи заявили, що вірус Ебола, який зберігається у певних областях тіла, може знову стати активним навіть через час після лікування моноклональними антитілами.

Зазначається, що нещодавно в Африці сталися спалахи Еболи: вони пов'язані з персистуючою інфекцією - це такі форми захворювань, при яких після перенесеної інфекції не настає очищення від інфекційного патогену. Нерідко збудники інфекції довго перебувають у латентному стані або за несприятливий стан макроорганізму здатні реактивуватися з появою нових клінічних домінант.

Це сталося з людьми, які вже пережили кілька спалахів Еболи. Але дослідники не знали, у якій частині організму ховається вірус. Тому автори нової роботи використали нелюдську модель приматів, яка найточніше відтворює хворобу, спричинену вірусом Ебола, щоб зрозуміти, де ховається вірус.

Вірус Ебола викликає одне з найбільш смертоносних інфекційних захворювань, відомих людству. Це все ще серйозна загроза в Африці, де за даними ВООЗ, лише у 2021 році сталося три спалахи.

Раніше повідомлялося про рецидив вірусу Ебола. Наприклад, британська медсестра пережила рецидив вірусу у головному мозку. Вона перенесла менінгоенцефаліт через дев'ять місяців після одужання.