Гетманцев запропонував багаторазово підвищити ренту на український газ

Гетманцев запропонував багаторазово підвищити ренту на український газ

Депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт про підвищення податку на видобуток українського природного газу (ренти) у 3 рази - з 14-29% до 54-69% залежно від свердловини.﻿ Це вказано у проєкті закону №7038, зареєстрованому в парламенті 9 лютого, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Підвищення ренти мотивоване запровадженням "диверсифікованих ставок ренти в залежності від ціни на газ".

Пропонується ввести 5 різних режимів ставок ренти в залежності від ціни на газ - до 200 доларів/тис. м3, до 400 доларів, до 600 доларів, до 800 доларів та понад 800 доларів. Максимальну ставку планується встановити на рівні 69% зі свердловини завглибшки до 5 км та 54% зі свердловин завглибшки понад 5 км.

Такі ставки ренти 54-69% пропонується встановити до поточної ціни на газ (понад 800 доларів за тис. м3).

Також Гетманцев запропонував кратно підвищити ставки ренти і на нові свердловини, коштом яких раніше планувалося нарощувати видобуток газу.

Нагадаємо, що на цей час ставки ренти незалежно від ціни становлять 29% (на свердловини до 5 км) та 14% (глибиною понад 5 км). Їх пропонується зберегти лише для ціни нижче 200 доларів за тис. м3.

Скасуємо, що нижче за 200 доларів ціна в Україні за останні 7 років опускалася лише кілька разів, у 2019 році.

Як повідомлялося, останнє підвищення ренти на газ у 2014 році призвело до падіння видобутку газу та зростання імпорту.

А 31 липня 2015 року Рада збільшила ставки плати за користування надрами для природного газу, реалізованого не для потреб населення, з 28% до 55% для газу з покладів до 5 км і з 15% до 28% - більше ніж 5 км.

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