Годинник Судного дня: як влаштований і чому зупинився

На сьогодні, у порівнянні з 2021 роком, стрілки гіпотетичних годин судного дня залишилися нерухомими. Вони все ще стоять на позначці 100 секунд до півночі. Сайт розібрався, що це означає і наскільки людство близьке до знищення, повідомляє Хайтек.

Другий рік поспіль стрілки годинника коливаються на позначці 100 секунд до півночі — години, коли загине людство. Проте, ще не пізно повернути час назад і зробити світ безпечнішим, заявили «хронометристи» журналу «Бюлетень вчених-атомників». Розбираємось, наскільки це реально.

«Бюлетень вчених-атомників» — американський журнал, який висвітлює питання міжнародної безпеки та загрози, спричинені ядерною зброєю, — а також іншими видами зброї масового знищення, зміною клімату та новими технологіями.

Що таке Годинник Судного дня?

Годинник Судного дня показує, наскільки люди близькі до того, щоб знищити світ небезпечними технологіями власного виробництва. Вони попереджають, скільки метафоричних хвилин до півночі лишилося в людства. Щороку співробітники «Бюлетеня вчених-атомників» встановлюють новий час та залишають стрілки недоторканими.

Годинник з'явився в 1947 році, щоб звернути увагу людей на загрозу поширення та застосування ядерної зброї. Вчені "Бюлетеня" вважали його найбільшою небезпекою для людства. У 2007 році стали враховувати й катастрофічні порушення, спричинені зміною клімату.

Як влаштовано Годинник Судного дня?

До своєї смерті 1973 року редактор «Бюлетеня» Юджин Рабінович вирішував, чи слід переміщувати стрілку годинника. Будучи лідером міжнародного руху за роззброєння, він активно спілкувався з експертами в галузі політики та вченими всього світу, щоб налаштувати годинник, і пояснював свою думку на сторінках журналу.

Сьогодні за це відповідає Рада з науки та безпеки «Бюлетеня» — група з 18 експертів із різним досвідом: від політики та дипломатії до військової історії та ядерної науки. Збори відбуваються двічі на рік для обговорення подій, політики та тенденцій. Положення годинника оголошують наприкінці січня.

Зараз «Бюлетень» визнає три основні загрози цивілізації: зміну клімату, поширення ядерної зброї та небезпечні технології (експерти включають сюди проблему біо- та кібербезпеки).

"Кожна з цих загроз може знищити цивілізацію і зробити Землю непридатною для життя людей", - зазначають вчені .

Найкращий і поганий час для людства

Максимально спокійний час, на думку вчених, був 1991 року. Тоді час на годиннику встановили на 17 хвилин до півночі: все через розпад СРСР та підписання Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (його першу версію, СНО-I, підписали у липні 1991 року) між Москвою та Вашингтоном.

Грибоподібна хмара над атолом на Маршаллових островах 25 липня 1946 року, коли США підірвали бомбу Бейкера під водою. Зображення надано Національним управлінням ядерної безпеки США

Донедавна максимально близький час (дві хвилини до півночі) встановлювали двічі — спочатку 1953 року, коли США та СРСР випробували термоядерну зброю, а потім 2018 року. Тоді вчені звинуватили світових лідерів у тому, що вони "не змогли ефективно відреагувати на загрози ядерної війни та зміни клімату". 2019 року час не змінився, а 2020 року стрілки зрушили максимально близько за всю історію — 100 секунд до півночі. Причина - пандемія COVID-19, а також зміна клімату та нестабільність у світі. У 2021 та 2022 роках ситуація збереглася.

Рік був непростий, але годинник не зрушив. Чому?

Щорічно встановлюючи Годинник Судного дня, експерти «Бюлетеня» відповідають на два важливі питання: «Чи перебуває людство у більшій безпеці цього року у порівнянні з минулим?» і «Чи перебуває людство у більшій безпеці цього року у порівнянні з попередніми 75 роками?».

Попри пандемію та погіршення клімату, минулий рік запам'ятається прогресом у контролі ядерної зброї. Як зазначив Скотт Саган, член Ради з науки і безпеки «Бюлетеня», США та Росія відновили дипломатичні діалоги про обмеження арсеналів та підтримку ядерної стабільності. Це вселяє надію.

Проте відносини між двома країнами залишаються напруженими. Крім того, Китай випробовує нову протисупутникову зброю, Північна Корея виробляє нові ядерні матеріали та розробляє ракети малої дальності для атомної зброї, а ядерні запаси в Індії та Пакистані, як і раніше, викликають настороженість у всього світу. У результаті "світ стикається з безконтрольними перегонами озброєнь", - зазначає вчений.

Навіщо потрібні Годинники Судного дня?

Спочатку проєкт запустили, щоб стежити за ядерною зброєю, застосування якої вплине на людство та планету загалом. Сьогодні ця загроза зберігається, але не менш серйозною стала проблема зміни клімату.

"Метафора з Годинником особливо важлива саме в цьому випадку, тому що для клімату є переломні моменти, коли повернутися вже не вийде" , - розповіла директор "Бюлетеня" Рейчел Бронсон у підкасті Big Brains університету Чикаго .

Проте вчені постійно наголошують, що Годинник призначений не для того, щоб налякати людей. Їхнє завдання — підштовхнути людство до дії. Професор Роберт Рознер називає їх «канарейкою у вугільній шахті» — сигналом, який спонукає шахтарів вживати швидких заходів для порятунку своїх життів.