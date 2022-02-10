Три практичні поради, щоб виступати як професійний оратор

Будь-яка зайнятість рано чи пізно включає, наприклад, перед клієнтом або створення презентацій для начальника, а тому цю навичку потрібно розвивати, щоб робити це успішно, повідомляє WomanEL.

Далі 3 практичні поради, щоб виступати як професійний оратор.

Диктофон

Склавши текст промови та презентацію спробуйте записати свій виступ на диктофон, а ще краще на відео, щоб подивитися, як це виглядає з боку та наскільки зрозумілим є виступ, розкриття теми та ваша мова.

Фото Pixabay

Аналіз

Перший пункт також дає ґрунт для роздумів та аналізу, адже допомагає виявити свої помилки, наприклад, неправильні наголоси, слова-паразити, стислість або інші недоліки та виправити їх.

Мова тіла

Важливим пунктом в успішному виступі є мова тіла, тому зверніть увагу на свою позу, не потрібно переминатися з ноги на ногу або крутитися, адже це видає вашу невпевненість. Краще віддавати перевагу відкритим та підкреслено впевненим позиціям.