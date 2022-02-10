ФСБ запідозрила студента з Києва в організації масових "мінувань"

У ФСБ Росії заявили, що до масового "мінування" шкіл, лікарень та інших об'єктів у кількох країнах причетний київський студент Антон Осипчук, повідомляє "РИА Новости".

Спецслужба спільно з МВС та СК розшукує причетних до поширення наприкінці 2021 — на початку 2022 років в інтернеті повідомлень про "мінування" об'єктів освіти, охорони здоров'я, органів влади та управління, транспортної інфраструктури в Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Молдові, а також у "ДНР" та "ЛНР".

У відомстві зазначили, що мета злочинців — дестабілізація обстановки в Росії та сусідніх країнах та вимагання грошей.

"Під час спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих "сватингових" інтернет-спільнот, а їх організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 року народження, уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (Київ), а також його спільники" , - повідомила ФСБ.

Крім цього, у відомстві зазначили, що у кількох регіонах Росії затримали 14 учасників "сватингових" інтернет-спільнот. Проти них порушили кримінальні справи про свідомо неправдиві повідомлення про теракти, їм загрожує до восьми років колонії. Решту учасників шукають.