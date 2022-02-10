Як працює косметика з «ефектом ботоксу»

Креми з «ефектом ботоксу» обіцяють розгладжувати зморшки не гірше, ніж ін'єкції ботулотоксину. Але косметологи попереджають: розраховувати на те, що вони розгладять глибокі заломи чи дадуть тривалий результат, не варто, повідомляє Газета.ru.

Ін'єкції ботулотоксину вважаються одним із найефективніших методів омолодження. Результат процедури зберігається від трьох до шести місяців, потім зморшки знову повертаються на свої місця. Тим, хто не готовий регулярно колотися, виробники косметики пропонують альтернативний варіант – креми та сироватки з ботоксоподібною дією. Але як вони ефективні?

Як працює ботокс, знають сьогодні практично все: препарат паралізує мімічні м'язи, внаслідок чого зморшки розгладжуються та зникають. Виробники кремів з таким самим ефектом стверджують: у їхній косметиці містяться так звані ботуліноподібні речовини, які теж здатні розслаблювати мімічні м'язи та розгладжувати зморшки. Однак самого ботулотоксину у складі таких засобів немає - речовина швидко розпадається і просто не здатна проникнути крізь верхній шар шкіри. Що ж тоді є у складі коштів з «ефектом ботоксу»?

За словами Алтани Базилєвої, косметолога-дерматолога, сьогодні одними з найефективніших anti-age інгредієнтів у косметиці вважаються ботулоподібні пептиди, які, як правило, і входять до складу ботоксоподібних продуктів.

«Пептиди – це фрагменти білка, що діють як сигнальні молекули в організмі. Цілісну молекулу білка в косметиці використовувати недоцільно, тому що у звичайних умовах він є міцною структурою з великою молекулярною вагою і не здатний проникати через бар'єр шкіри. Для того щоб уможливити його проникність до більш глибоких структур, білок піддають процесу гідролізу. В результаті цього процесу велика молекула білка розпадається на окремі гідролізати – пептиди, які завдяки своїй невеликій молекулярній масі можуть вільно долати епідермальний бар'єр і працювати в глибоких шарах шкіри», — пояснює лікар.

До них відносяться аргілерін, інілін, syn-ake - синтезований пептид зміїної отрути, - міоксинол та інші.

«Косметичні засоби з цими інгредієнтами здатні працювати на кшталт ботулотоксину – обмежувати мімічну активність у сфері застосування», — пояснює Базильова.

Завдяки новим технологіям та формам, молекули діючих речовин настільки малі, що дозволяють активним інгредієнтам засобів легко проникати у верхній шар дерми та якісно покращувати показники шкіри. Плюсом цих засобів лікар вважає відсутність такого ефекту, як заморожена особа. При регулярному застосуванні ефект від них неодмінно буде.

Лікар вважає, що такі засоби є хорошими для профілактики появи зморшок і заломів у людей з активною мімікою. Допоможуть вони й продовжити ефект від дії ін'єкцій ботулотоксину.