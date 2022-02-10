Рейтинг Байдена впав нижче 40%

Схвалення роботи президента США Джо Байдена серед американців продовжує падати. Про це, посилаючись на американське ТБ, пише Алексей Поплавский, Газета.ru.

За інформацією телеканалу Fox News, рейтинг голови Білого дому вже нижчий за 40% — згідно з останніми національними опитуваннями, його дії підтримують лише 39% респондентів, незадоволені президентом 54% американців.

На думку телеканалу, головними причинами падіння показників Байдена стало підключення США до української кризи. Крім того, проти президента грає й низка внутрішніх проблем, у тому числі зростання цін на паливо та комунальні послуги на території США.

Окремо Fox News вказує на продовження пандемії COVID-19 у країні, а також відзначає відсутність переміщень у питанні врегулювання проблем із мігрантами на американо-мексиканському кордоні.