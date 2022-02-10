П'яний водій вантажівки в Німеччині протаранив понад 30 автомобілів

П'яний водій вантажівки став причиною масштабної аварії в містечку Фюрт, неподалік від Нюрнберга (Німеччина). 50-річний водій проїхав на червоне світло, а потім врізався в будівлі та автомобілі, викликавши кілька великих пожеж, повідомляє РБК-Україна.

Водій спочатку проїхав на червоне світло на перехресті, зачепивши при цьому один автомобіль, після чого протаранив безліч автомобілів - одні вбивав в стіни навколишніх будівель, а інші просто заштовхував в припарковані машини.

Повідомляється про трьох постраждалих, хоча все могло бути набагато гірше - з загорілого будинку вдалося оперативно евакуювати мешканців. Грошовий збиток поки не підрахований, але враховуючи 31 розбитий або спалений автомобіль, сума буде астрономічною.

За результатами медичного огляду виявилося, що рівень алкоголю в крові чоловіка в кілька разів перевищував встановлену законом межу. За даними поліції, водій-50-річний громадянин Туреччини, який не має в Німеччині постійного місця проживання. Зрозуміло, враховуючи серйозність аварії, його тут же заарештували.

Нагадаємо, що за 2021 рік системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму більше одного мільярда гривень. У порівнянні з попереднім роком, кількість зафіксованих порушень істотно збільшилася, також зросла частка неоплачених штрафів.