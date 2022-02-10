TikTok та YouTube збирають найбільшу кількість даних серед соцмереж

Дослідження компанії URL Genius показало, що TikTok та YouTube збирають найбільшу кількість даних користувачів серед усіх програм соціальних мереж. Причому якщо YouTube робить це для власної вигоди, то TikTok дозволяє збирати дані стороннім трекерам, тому важко сказати, яким чином ця інформація використовується надалі, повідомляє 3Dnews.

У ході дослідження було встановлено, що відеосервіс YouTube, що належить компанії Google, збирає дані користувача переважно для власної вигоди. Наприклад, це робиться для відстеження історії переглядів або розташування, щоб демонструвати користувачеві релевантну рекламу. У цей же час TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, в основному дозволяє збирати дані стороннім трекерам, тому важко сказати, куди йде ця інформація і як використовується.

У випадку зі сторонніми трекерами практично неможливо зрозуміти, хто збирає дані користувача, і про яку саме інформацію йдеться. Це можуть бути різні дані, у тому числі про місцезнаходження, а також особиста інформація, доступ до якої має додаток. Також зазначається, що сторонні трекери можуть відслідковувати активність користувача навіть після виходу з програми.

Під час дослідження URL Genius використовувалася функція «Запис активності програми», яка доступна у пристроях на базі iOS. З її допомогою вдалося встановити, скільки різних доменів стежить за активністю користувача в додатках YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger і WhatsApp протягом однієї сесії. YouTube та TikTok встановлювали по 14 мережних контактів, що значно більше, ніж у випадку з іншими програмами, які в середньому встановлювали лише 6 мережних з'єднань. Зазначається, що для авторизованих користувачів ці значення, найімовірніше, будуть ще вищими.

Також вдалося встановити, що 10 трекерів YouTube належать до сервісу. Це означає, що в основному платформа відстежує активність користувача у власних інтересах. При цьому чотири трекери передавали дані третій стороні. У випадку TikTok 13 з 14 трекерів передавали дані третім особам, причому відстеження не зупинялося навіть у випадку, якщо користувач налаштування програми не давав дозволу на це.

У минулому TikTok піддавався критиці за збір та використання даних, особливо у випадку з даними неповнолітніх користувачів платформи. Минулого року в політиці конфіденційності TikTok була згадка про те, що дані користувачів можуть передаватися материнській компанії сервісу, хоча стверджувалося, що платформа дотримується заходів безпеки для «захисту конфіденційності даних користувача».