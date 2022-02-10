Визначено фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2022"

31 січня 2022 року Громадське журі акції "Автомобіль року в Україні 2022" завершило голосування. За підсумками голосування визначено 10 автомобілів, що увійшли до фіналу, повідомляє 24 Канал.

Ці 10 автомобілів будуть протестовані Експертним журі, після чого його учасники визначаться з переможцями у двох головних номінаціях – "Легковий автомобіль 2022" та "Кросовер/SUV 2022". Перелік автомобілів вказано за абеткою.

Легковий автомобіль 2022

Audi e-tron GT

Citroen C4

Mercedes-Benz C-Class

Nissan Leaf

Volkswagen Golf

Кросовер/SUV 2022

Hyundai IONIQ5

Hyundai Tucson

Opel Mokka

Subaru Outback

Toyota Land Cruiser 300

За сумою балів Експертного та Громадського журі буде визначено переможців головних та додаткових номінацій.

Нагадаємо, цього року в акції беруть участь 99 автомобілів, з яких 45 авто виборюють перемогу в головних номінаціях. За результатами голосування Громадського та Експертного журі буде визначено переможців у головних номінаціях – “Легковий автомобіль 2022” та “Кросовер/SUV 2022”, та у додаткових та спеціальній номінаціях.

Голосування та підрахунок голосів відбувається під наглядом аудиторської компанії "Бейкер Тіллі Україна".