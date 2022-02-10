Визначено фіналістів акції "Автомобіль року в Україні 2022"

31 січня 2022 року Громадське журі акції "Автомобіль року в Україні 2022" завершило голосування. За підсумками голосування визначено 10 автомобілів, що увійшли до фіналу, повідомляє 24 Канал.

Ці 10 автомобілів будуть протестовані Експертним журі, після чого його учасники визначаться з переможцями у двох головних номінаціях – "Легковий автомобіль 2022" та "Кросовер/SUV 2022". Перелік автомобілів вказано за абеткою.

Легковий автомобіль 2022

Audi e-tron GT

Citroen C4

Mercedes-Benz C-Class

Nissan Leaf

Volkswagen Golf

36680__e4ac8596-6a80-4d43-b9d2-c4faee66a

Кросовер/SUV 2022

Hyundai IONIQ5

Hyundai Tucson

Opel Mokka

Subaru Outback

Toyota Land Cruiser 300

36680__63c1bfc4-d368-4b91-ae2e-9650bf5a0

За сумою балів Експертного та Громадського журі буде визначено переможців головних та додаткових номінацій.

Нагадаємо, цього року в акції беруть участь 99 автомобілів, з яких 45 авто виборюють перемогу в головних номінаціях. За результатами голосування Громадського та Експертного журі буде визначено переможців у головних номінаціях – “Легковий автомобіль 2022” та “Кросовер/SUV 2022”, та у додаткових та спеціальній номінаціях.

Голосування та підрахунок голосів відбувається під наглядом аудиторської компанії "Бейкер Тіллі Україна".

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics