Нова пошта запустила доставку з онлайн-магазинів Іспанії та Франції

Нова Пошта Глобал доставлятиме товари з онлайн-магазинів Італії та Франції. У компанії додали, що шопінг у цих країнах коштуватиме українцям дешевше, повідомляє Новое время.

Нова пошта Глобал запустила доставку із онлайн-магазинів Іспанії та Франції через платформу NP Shopping. Про це йдеться у повідомленні компанії.

У компанії зазначили, що іспанські та французькі товари мають дуже великий попит серед українців.

"Наші клієнти отримали зараз прямий доступ до одних з найкращих за якістю та асортиментом товарів, які так давно хотіли. Іспанія - це країна шопінгу улюблених брендів, де можна купити товари з перших колекцій значно дешевші, ніж у нас. А у французьких інтернет-магазинах легко знайти ексклюзив і порадувати себе тим, чого в наших магазинах не знайдеш чи купити на третину дешевше, ніж це буде представлено в Україні" , — зазначили у компанії.

Для доставки з іспанських та французьких магазинів діятиме тариф 0 - 1 кг від 5$, 1 - 5 кг від 4$, 5 - 30 кг від 3,50$.