Збірна України з футболу опустилася у рейтингу ФІФА

Чоловіча збірна України опустилася з 25-го на 27-е місце у свіжому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА), хоча цьогорічних матчів ще не проводила. Це оновлення стало першим у 2022 році після публікації грудневого табеля про ранги, повідомляє Обозреватель.

Рейтинг з'явився на офіційному сайті ФІФА. Українців обійшли команди Марокко та Японії. Африканці піднялися з 28-ї позиції на 24-у, а азіати – з 26-ї на 23-ю. У топ-10 відбулася лише одна зміна: Аргентина випередила Англію й стала четвертою. Трійку найкращих, як і раніше, складають Бельгія, Бразилія, Франція.

Рейтинг на лютий 2022 року. Джерело: ФІФА

Суперник "синьо-жовтих" у плей-оф чемпіонату світу-2022, збірна Шотландії, теж втратив два місця і тепер лише на 40-му рядку.

Олександр Петраков у збірній України. Джерело: УАФ

Жіноча збірна України – 35-та у світі.

Чоловіча команда Росії, яка у стиковому матчі зустрінеться в березні з Польщею, опустилася на 35-у позицію з 34-ї.