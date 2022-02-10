Кортеж Ярославського збив насмерть людину – джерела

Уночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив насмерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Про це, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

"Трохи після опівночі в поліцію надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поряд не було. На місці знайшли номери 0018", – прокоментував співрозмовник видання.

За словами джерела УП, такі номери належать передній машині кортежу Ярославського. Він також зазначив, що Ярославський часто сам водить машину.

Співрозмовники УП також додали, що пізніше до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що він прийде до райвідділу дати свідчення.

Станом на 10 ранку ця людина в поліцію ще не приходила. Пізніше ще один співрозмовник повідомив, що водія на 12:00 уже допитують правоохоронці.

За даними джерел УП, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського їхав із Харкова (Ярославський працює в Харкові та проживає в Мартовому – ред.).

У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про смертельну ДТП поблизу Мартового. Прес-секретар поліції Харківської області Олена Баранник пообіцяла з'ясувати, чи була смертельна аварія біля Мартового пізно ввечері 9 лютого або вночі 10 лютого та надати цю інформацію пізніше.

Видання також намагається отримати коментарі в самого Ярославського.