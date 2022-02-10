Названий термін зниження цін на газ у Європі

Ціни на газ у Європі, що досягали у 2021 році рекордних значень, дещо знижуються, проте все одно залишаються високими і, як прогнозується, впадуть лише у 2023 році. Відповідний термін називає Єврокомісія у економічному прогнозі на зиму 2022 року, повідомляє Лента.Ру.

"Зростання оптових цін на газ, що відзначалося до кінця 2021 року, як і раніше, чинитиме суттєвий тиск на роздрібні ціни на газ протягом усього нинішнього року" , - додається в документі.

У прогнозі зазначається також, що разом із подорожчанням газу суттєво зростали оптові ціни на електрику, які також залишаються досить високими. Додатково їх підтримало збільшення вартості квот на викиди вуглецю, хоча й менш значною мірою.

У грудні 2021 року вартість ф'ючерсів на газ у Європі била історичні рекорди, наближаючись до 2200 доларів за тисячу кубометрів, а потім пішла на спад. На момент написання новини ціна коливається навколо позначки 1000 доларів, свідчать дані торгів.