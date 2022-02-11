Український банк запровадив можливість купівлі валюти у банкоматі

ОТП Банк запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівку у гривні, заявили у прес-службі фінустанови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб здійснити обмін валюти, клієнт ОТП Банку повинен авторизуватися в банкоматі за допомогою картки, емітованої ОТП Банком, вибрати відповідний пункт меню, покласти в банкомат готівку у гривні, а потім отримати в доларах або іншій валюті, яка доступна в банкоматі" , – вказано у повідомленні.

Залишок зараховується на гривневий рахунок клієнта, поповнення мобільного номера або може бути перераховано на благодійність.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів ОТП Банк посідав 8-е місце (73,425 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.