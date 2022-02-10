Найближчими днями Україна отримає ракетні комплекси Stinger від Литви
Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги, повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні і надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, щоб Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - сказала Шимоніті на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.