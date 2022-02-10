Названі причини онлайн-залежності

Інтернет-залежності є ціла низка причин, і часто вони пов'язані із серйозними проблемами, розповіла Анастасія Сальникова. Серед них соціофобія, депресія, підвищена тривожність, які можуть брати початок із наявних проблем у відносинах з партнером, батьками, колективом та будь-яким іншим значущим оточенням, повідомляє Газета.ru.

Щоб вийти із залежності, насамперед потрібно визнати її наявність, постаратися почути інших людей, які говорять користувачеві про це.

«Справа в тому, що людина, яка страждає на залежність, має спотворене мислення і не може ефективно закривати свої потреби в любові, турботі, визнанні, відпочинку, безпеці та саморозвитку. Часто люди з інтернет-залежністю страждають на прокрастинацію, відкладення справ «на потім», тому що їх фокус уваги спрямований на короткострокові задоволення. Вони мають розмиті цілі або зовсім не розуміють, куди їм рухатися по життю, тому проводять час, відволікаючись на серіали, фільми, відео, соцмережі та месенджери», — зазначила Сальникова.

Залежність - це завжди наслідок більш глибинних проблем, наприклад, таких як депресія. А золотим стандартом у лікуванні як депресії, так і багатьох інших розладів психіки вважається медикаментозне лікування та когнітивно-поведінкова психотерапія, спрямована на роботу з мисленням, емоційним станом та некоректними паттернами поведінки.

Психотерапевт рекомендує не відкладати звернення до фахівця. Вона вважає, що краще витратити час на ефективну роботу над залежністю, натомість, щоб багато років «пускати своє життя на самоплив».