По всій Україні стартували військові навчання

Під загальним керівництвом головнокомандувача ЗСУ, Командуванням Об'єднаних сил ЗС України, представників органів військового управління та інших складових сил оборони та безпеки по всій території України розпочато командно-штабні навчання "Метель-2022". Про це повідомляє телеканал "Дом".

За словами командувача Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування є плановим заходом. Її завдання – спільна робота структурних підрозділів органів управління, а також відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час операції сил оборони.

Наєв додав, що військові маневри – продовження оперативного збору з керівним складом Командування, представниками органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки.