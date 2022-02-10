"Смерть на Нілі": фільм про Еркюля Пуаро вийшов на українські екрани

Відбулась гала-прем’єра детективного фільму "Смерть на Нілі". Нову роботу режисера Кеннета Брани першими переглянули Богдан Юсипчук, Анна Добриднєва, Слава Соломка, Стася Ровінська, Серж Смолін та Серж Пайе, Любомир Левицький, Marietta, Khayat, Олена Лавренюк, Жан Ґрітцфельдт, Наталка Карпа, Art Demur, Соломія Вітвіцька, Тоня Ноябрьова та інші зіркові гості й журналісти, повідомляє Обозреватель.

Режисер Кеннет Брана ("Тор", "Гамлет") і сценарист Майкл Ґрін ("Той, хто біжить по лезу 2049", "Логан") почали обговорювати можливість подальшої екранізації творів Аґати Крісті після успішного фільму "Вбивство у Східному експресі". Запланувавши створити кінематографічний всесвіт відомої письменниці, творці зупинилися на історії "Смерть на Нілі". Довгоочікувана стрічка вийшла на великі екрани з 10 лютого.

Фільм розказує про відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава у Єгипті. Усе йде шкереберть після трагічного завершення медового місяця однієї ідилічної пари. І відпустка Пуаро перетворюється на страхітливий пошук убивці. Історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи. У ній є місце неприборканій пристрасті та паралізуючим ревнощам, групі бездоганно вдягнених героїв-космополітів, а також чималій кількості сюжетних поворотів, що змусять глядача ламати голову до кінця, аж до шокуючої розв’язки.

Стрічка "Смерть на Нілі" показує силу неприборканої пристрасті в гламурному оточенні. Еркюль Пуаро отримає можливість бути свідком незліченних багатств, влади, грошей, впливу, романтики, розкішного одягу, вишуканого вина та неймовірних подорожей. Проте в центрі цього є щось гниле. Це змушує і детектива, і глядача почуватись незручно та створює відчуття напруги протягом усього фільму.