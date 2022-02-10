Турецька влада вигадала спосіб стабілізувати ліру

Як заявив міністр фінансів країни інвесторам під час візиту до Лондона, Туреччина має намір знову підвищити інтерес вкладників до ліри за допомогою схеми, яка перенаправить у банківську систему золото, яке зберігається «під матрацом», повідомляє ПроФинанс.

Нуреддін Небаті, який цього тижня вперше відвідав Велику Британію з моменту свого призначення наприкінці минулого року, заявив, що уряд сподівається в рамках цієї ініціативи конвертувати в ліри 10% золота вартістю $250 млрд, яке турки зберігають удома.

За словами Небаті, 30000 ювелірних магазинів відіграють головну роль у схемі, яка буде заснована на масштабніших надзвичайних заходах, оприлюднених у грудні з метою зупинити падіння ліри, яка у 2021 році втратила 44% вартості по відношенню до долара.

Уряд підписав контракти з п'ятьма заводами з переробки золота для переплавлення ювелірних виробів, переданих у рамках програми, до золотих зливків, які допоможуть поповнити резерви центрального банку країни, додав він.

Міністерство фінансів відмовилося коментувати цей план, проте державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu повідомило з посиланням на Небаті, що незабаром будуть оголошені нові заходи щодо вливання «золота, яке зберігається під матрацом, у [фінансову] систему».

Недовіра до банків

Турки, які з підозрою ставляться до банківської системи, — та історії інфляції в країні — довгий час для захисту заощаджень віддавали перевагу золоту, яке є традиційним подарунком на весілля та при народженні дітей. Проте турецькі чиновники вважають це частиною ширшої проблеми «доларизації» чи переходу до іноземних валют та дорогоцінних металів, яка постійно тисне на турецьку ліру.

Хоча нові схеми депозитів забезпечили певні результати, зумівши залучити близько $23 млрд, аналітики скептично ставляться до того, що вони допоможуть надовго вирішити проблему недовіри до ліри. Враховуючи, що у січні інфляція у Туреччині досягла 48.7%, негативні реальні відсоткові ставки країни становлять майже 35%.

За словами одного інвестора, який був присутній на засіданні групи Небаті, давню недовіру турків до ліри важко подолати.

«Можливо, якщо вони запропонують справді хорошу відсоткову ставку, вони зможуть отримати деякі [відсотки], – зазначив він. — Але я сумніваюся, що вони матимуть $25 млрд».

Спроби залучити інвесторів

Небаті, який обійняв цей пост у грудні після відставки свого попередника, був повний оптимізму під час лондонських зустрічей, покликаних залучити іноземних інвесторів, які останніми роками втекли з турецьких акцій та облігацій.

Він захищав спірну політику президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо підтримки відсоткових ставок набагато нижче за інфляцію, прогнозуючи різке зниження інфляції наприкінці року.

Тим не менш, присутні розповіли Financial Times, що Небаті здавався впевненим та добре поінформованим, особливо порівняно з Бератом Албайраком, колишнім міністром фінансів та зятем Ердогана, який мав напружені стосунки з іноземними інвесторами.

«Цей хлопець має пропозиції. Він підготувався, - заявив Тім Еш, стратег по ринках BlueBay Asset Management, що розвиваються. — Послання було чітке: іноземний капітал вітається. Забудьте про контроль за рухом капіталу, ми не маємо наміру цього робити. Це дає надію".

Проте інші експерти попередили, що зусилля уряду щодо підтримки стабільності ліри за допомогою інструментів мікроуправління, таких як схема депозитів, а не традиційна економіка, призведуть до зворотних результатів.