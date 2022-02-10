Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер на міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні до іноземних валют.

На обідню перерву цінник на купівлю безготівкового долара опустився до 27,835 гривень, на продаж – до 27,85 гривень. Продавці сподіваються на допомогу Національного банку, але регулятор третій день поспіль не з'являється на ринку, надавши учасникам торгів можливість самостійно сформувати курс, який влаштовує обидві сторони.

Іде вниз і готівковий долар. Вранці обмінні пункти столиці продавали готівкового «американця» по 27,96-27,97 гривень, але до обідньої перерви, відреагувавши і на зниження котирувань на міжбанку, і на зниження інтересу до покупок готівкової валюти, переписали цінник на 27,90-27, 92 гривні. В обласних центрах долар можна купити ще дешевше: наприклад, у Дніпрі вже з'явилися пропозиції американської валюти за 27,88 гривень.

Євро на FOREX у четвер зробив чергову спробу зрости, але зміг піднятися лише до 1,1444 долара. А ось готівковий євро в Україні знову дешевшає, реагуючи більше на поведінку готівкового долара, ніж на FOREX. Вранці євровалюту у столиці продавали по 31,90-31,92 гривні, а до обіду – вже по 31,87-31,88 гривні.

Російський рубль після різкого зміцнення у перші дні тижня демонструє сьогодні невластиву йому стабільність. У першій половині четверга він торгується у вузькому діапазоні 74,60-74,85 руб/$. Інвестори всього світу чекають на новини з Берліна, де сьогодні має відбутися чергова зустріч країн-учасників «Нормандської четвірки» на рівні радників глав держав. Готівковий рубль після вчорашнього зростання трохи подешевшав. Сьогодні у столиці його продають по 3,71-3,72 гривні за 10 рублів.