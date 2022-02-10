Ранній симптом бічного аміотрофічного склерозу проявляється під час ходьби

За даними Асоціації БАС, бічний аміотрофічний склероз (БАС) – це неврологічне захворювання, що спричиняє загибель рухових нейронів. Що позбавляє м'язи здатності скорочуватися та розширюватися, повідомляє WomanEL.

Згодом пацієнти втрачають здатність ходити, їсти і говорити, що часто приковує їх до ліжка або інвалідного крісла. Зрештою вони не зможуть дихати. Але чи можна його якось розпізнати?

Рання ознака БАС, яку можна помітити під час ходьби

Через погіршення стану нейронів у пацієнтів з БАС послаблюються м'язи або стають жорсткими. Їм важче ходити чи бігати. Вони можуть почати частіше спотикатися. Ви можете помітити ці ознаки лише на одній нозі. Експерти також кажуть, що на ранніх стадіях БАС може дати себе знати в області кистей і передпліч.

Інші симптоми - це невиразна мова, судоми, труднощі з ковтанням або жуванням. Вони з'являються зазвичай трохи пізніше.

Що ще потрібно знати про БАС

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, БАС найчастіше діагностують у віці від 55 до 75 років. З причин, які досі не з'ясовані, ймовірність розвитку захворювання у ветеранів бойових дій у 1,5-2 рази вище.

Зараз схвалено чотири препарати для лікування БАС та уповільнення поширення хвороби. В даний час проводяться додаткові дослідження для пошуку ефективніших методів лікування.