Учені зі США знайшли засіб від затяжного COVID-19

Антигістамінні препарати, які зазвичай використовуються при алергії, здатні знімати симптоми затяжного COVID-19. Так вважають американські вчені. Автори роботи сподіваються, що подальші дослідження дозволять дізнатися більше про перспективи такої терапії. Про це, посилаючись на статтю в американському медичному журналі, пише Алла Салькова, Газета.ru.

Багато перехворілих COVID-19, навіть у помірній формі, згодом стикаються зі втомою, головним та м'язовим болем, когнітивними порушеннями та іншими симптомами, що тривають місяцями. Яких-небудь ефективних засобів боротьби із затяжним COVID-19 на сьогоднішній день немає. Але такими можуть стати антигістамінні препарати, вважають фахівці з Каліфорнійського університету в Ірвайні. У статті в журналі Journal for Nurse Practitioners вони описали випадки, коли пацієнти із симптомами затяжного COVID-19 зазнали полегшення завдяки пігулкам від алергії.

Антигістамінні препарати блокують рецептори гістаміну, нейромедіатора, який вивільняється при різних патологічних процесах – алергічних реакціях та анафілактичному шоці, опіках, обмороженнях. При вивільненні гістамін може призводити до набряків слизових, свербежу, кольк, зниження тиску та інших симптомів.

Медпрацівниця у віці близько 40 років заразилася коронавірусом у січні 2020 року. Через три дні після зараження вона зіткнулася з головним болем та сильною втомою. Ще через кілька днів з'явилися висипи, біль у грудях, лихоманка, нічна пітливість. Багато симптомів зберігалися і після одужання. У березні до них приєдналася неясність свідомості.

У червні 2020 року жінка зіткнулася з алергією на сир та прийняла антигістамінний препарат. Раптом їй стало краще, вона відчула "значний відступ втоми та покращення здатності концентрувати увагу" .

Тоді вона стала приймати по 50 г дифенгідраміну на день, а трохи пізніше повідомила про це свого лікаря. Він порекомендував інший препарат – гідроксизин памоат, який теж дозволив тримати симптоми під контролем.

Утома, туман у голові, біль у грудях та інші симптоми пішли практично повністю. Жінка змогла повернутися на роботу та, за її словами, досягла 90% колишньої працездатності.

Поки що вона все ще приймає антигістамінні і невідомо, коли їх можна буде скасувати.

Інша пацієнтка, вчителька середніх років, має схожу історію. Через місяць після зараження SARS-CoV-2 вона все ще страждала від болю в суглобах, безсоння, прискореного серцебиття та труднощів із концентрацією уваги. Симптоми зберігалися понад рік. Весь цей час жінка приймала антигістамінний препарат фексофенадин, але потім вирішила перейти на дифенгідрамін, який було простіше купити. Вже наступного ранку симптоми затяжного COVID-19 трохи відступили. Жінка продовжила прийом, і незабаром, за її словами, її стан покращав на 95%. Зараз вона продовжує приймати обидва препарати.

Ці історії можуть здатися дивовижними, проте вони не єдині у своєму роді, зазначають дослідники.

Симптоми затяжного COVID-19 схожі на симптоми міалгічного енцефаломієліту — синдрому хронічної втоми. Це захворювання вивчено слабо, але відомо, що від нього страждають до 24 млн людей у всьому світі.

Сьогодні, коли зростає кількість випадків COVID-19, у тому числі і затяжного, вчені приділяють більше уваги подібності симптоматики.

Невелике дослідження 2021 показало, що у пацієнтів із затяжним COVID-19 імунна система теж знаходиться в стані підвищеної бойової готовності. Більше того, ті учасники, які приймали антигістамінні препарати, повідомляли, що їхній стан покращився і симптоми відступили.

"Більшість пацієнтів кажуть нам, що лікарі не рекомендували нічого, що допомогло б", - зізнається медсестра Мелісса Пінто.

Якщо пацієнти хочуть спробувати безрецептурні антигістамінні препарати, вона закликає їх це робити під наглядом лікаря.

"А оскільки лікарі можуть не знати про нові потенційні методи лікування, я б порадила пацієнтам брати з собою на прийом до лікаря результати досліджень та звіти про випадки, подібні до нашого, щоб вони могли допомогти скласти схему лікування, яка буде працювати", - додає Пінто .

Автори роботи наголошують: в обох випадках пацієнтки не складали тест на COVID-19, тому що ПЛР-тестування на той час ще в принципі не практикувалося широко і діагноз ставився на підставі симптоматики. Тим не менш, дослідники сподіваються, що ці дані послужать ґрунтом для подальших досліджень і, можливо, дозволять знайти спосіб допомогти людям, які страждають від симптомів затяжного COVID-19.