Лікарі розповіли, що потрібно знати про краплі для очей

Зір – один з найважливіших органів чуття людини, без якого неможливо уявити якісне та повноцінне життя. Саме тому турбуватися про очі слід починати вже змолоду, а не тоді, коли їхнє здоров’я буде під загрозою. Правильне харчування, прийом вітамінів, організація робочого місця, профілактичні вправи – запорука збереження вашого зору, повідомляє Обозреватель.

На жаль, у разі розвитку захворювань очей дотримання звичайних правил буває недостатньо та доводиться звертатися до медикаментів, наприклад, очних крапель.

Зазвичай офтальмологічні краплі містять фізіологічний розчин у якості основного компонента, але, в залежності від їх призначення, можуть додаватися лікарські засоби.

Коли можуть знадобитися очні краплі?

В медичній практиці очні краплі – найперший засіб для корекції порушень зору. Вони можуть не лише зволожити сухі очі або контактні лінзи, а й підтримати ліниве око або відстрочити розвиток глаукоми, протистояти алергічним проявам або боротися з інфекцією.

Якщо ви багато працюєте за комп’ютером або перебуваєте у сухому приміщенні, то оболонка вашого ока може пересихати та викликати неприємні симптоми (печіння, біль, почервоніння, виділення з очей, зміни зору). Подібне може відбуватися й у разі постійного користування контактними лінзами. Не варто терпіти болісні відчуття, зверніться до лікаря для призначення крапель для зволоження очей або лінз та дотримуйтеся його рекомендацій.

Довге використання контактних лінз під час плавання у водоймах або без вчасної зміни розчинів та футлярів може призводити до бактеріальних та паразитарних інфекцій очей. Для полегшення стану вам можуть призначити антибактеріальні краплі, а у разі розвитку ускладнень, можуть знадобитися препарати з вітаміном-біотиком або навіть хірургічне втручання. Якщо ви відчуваєте, що ваші очі інфіковані, терміново зніміть лінзи та відвідайте окуліста для призначення вчасного та дієвого лікування.

Часто очі можуть реагувати на наявність алергену у навколишньому середовищі або харчуванні. У такому випадку ви можете відчувати сльозотечу, зуд, почервоніння, водянисті виділення тощо. Для полегшення симптомів рекомендовано скористатися безрецептурними краплями з антигістамінним ефектом, протинабряковими засобами або стабілізаторами тучних клітин. У разі розвитку тяжкого або хронічного стану використовуються краплі із кортикостироїдами, однак вони продаються лише за рецептом та призначаються на короткий час.

Очні краплі добре допомагають і при кон’юктивіті – подразненні прозорої мембрани, яка вистілає повіки та покриває очі. Якщо запалення викликане бактеріальною інфекцією, лікар призначить засоби з антибіотиком, а в іншому випадку – протизапальні краплі для очей.

У разі підвищеного тиску всередині ока розвивається серйозне захворювання – глаукома. Якщо його вчасно не лікувати, то воно призводить до пошкодження зорового нерву та навіть втрати зору. На ранній стадії очні краплі можуть допомогти зменшити кількість рідини, виробленої очима, та покращити її відтік. Слід зазначити, що людям з глаукомою не можна користуватися судинозвужувальними краплями, оскільки вони впливають на судини та підвищують очний тиск.

Недуги очей можуть бути досить серйозними та потребувати хірургічного втручання. Після процедури теж у нагоді стануть краплі. Так, після операції з пересадки роговиці вони допомагають у загоєнні та запобігають відторгненню донорської тканини.

Як правильно використовувати очні краплі?

Будь-яке лікування, навіть профілактичне, має узгоджуватися зі спеціалістом, адже самостійне використання препаратів може не лише бути марним, але й мати негативні наслідки.

Для досягнення максимального лікувального ефекту спеціалісти видання GrinEyeCare радять дотримуватися кількох порад під час використання крапель:

всі засоби мають бути стерильними та зберігатися згідно з інструкцією;

завжди мийте руки перед використанням крапель;

не дозволяйте аплікатору торкатися безпосередньо вашого ока;

знімайте контактні лінзи перед використання крапель, якщо окуліст не рекомендував вам їх залишати;

струсіть флакон із краплями перед використанням;

нахиліть голову в бік та намагайтеся поцілити у внутрішній куточок ока, а після цього, не підіймаючи голови, кілька разів поморгайте;

якщо вам призначено кілька видів крапель, робіть між ними перерву хоча б 5-10 хвилин;

не збільшуйте дозування, призначене лікарем. Як правило, око не вміщує понад одну краплю, а решта препарату просто стече по щоці;

не пропускайте прийому;

не соромтеся говорити лікареві про ваші відчуття та задавати питання.

Очні краплі можуть вирішити багато проблем із зором, однак займатися самолікуванням не варто. Краще вчасно звернутися до офтальмолога для повноцінного обстеження та переконатися, що призначені препарати будуть дієвими та корисним.