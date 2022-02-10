Загибель супутників Starlink у атмосфері Землі показали на відео

Компанія SpaceX відправила 3 лютого на орбіту Землі партію з 49 супутників Starlink, але більшість із них ніколи не приймуть і не відправлять дані через геомагнітну бурю - апарати вже почали горіти в атмосфері Землі. Процес загибелі об'єктів зафільмувала камера організації Sociedad de Astronomia del Caribe, повідомляє 3Dnews.

Як повідомлялося напередодні, сонячний спалах призвів до геомагнітної бурі, яка значно збільшила щільність земної атмосфери, внаслідок чого до 40 із 49 супутників із нової партії, як очікуються, зійдуть з орбіти найближчими днями. Частина вже почала падати, згоряючи в атмосфері.

Розпад супутників було зареєстровано камерою товариства Sociedad de Astronomia del Caribe над Пуерто-Ріко 7 лютого. Судячи з висловлювань Марко Лангбрека (Marco Langbroek), який відстежує супутники в Нідерландах, ймовірно, на записі саме партія об'єктів Starlink, вражених геомагнітною бурею - деякі вже перестали існувати.

На трихвилинному відео чітко помітні об'єкти, що згоряють з різницею за хвилину. Можливо, це дві частини уламків одного супутника або двох різних, що подорожували в одній площині орбіти. Так чи інакше Лангбрек підкреслив, що йдеться саме про супутники, запущенi 3 лютого — про це свідчить час, коли об'єкти почали падати над Пуерто-Ріко.

За словами астронома, додатково він виконав низку спеціальних обчислень, що підтвердили його припущення. У найближчому майбутньому очікується набагато більше «феєрверків», пов'язаних із невдалим запуском. Вважається, що 40 об'єктів, що падають в атмосферу протягом тижня, є унікальним явищем, тому найближчими днями для спостерігачів, які стежать за небом між 53 градусами північної широти і 53 градусами південної шанси побачити незвичайні спалахи помітно підвищуються.