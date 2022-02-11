Що можна взяти у ручну поклажу: корисні поради

Український лоукостер детально розповів, що пасажири можуть взяти з собой на борт літака у ручну поклажу, повідомляє УНІАН.

Відповідні рекомендаці опубліковані на Facebook-сторінці авіаперевізника.

Засоби для догляду та косметика у ручній поклажі

Продукти та напої у ручній поклажі

Електроприлади в ручній поклажі

Ліки у ручній поклажі

Інші дрібнички у ручній поклажі.

Засоби для догляду та косметика у ручній поклажі

Що дозволяється:

бритва одноразова і зі змінними касетами

гелі та аєрозолі в ємностях до 100 млн

косметика в сухому вигляді

шампунь, кондиціонер до 100 мл

крем від сонця до 100 мл

зубна щітка, гребінець

зубна паста до 100 мл

вологі серветки.

При цьому важливо розуміти, що на борт можна взяти рідину в сумарній кількості до 100 мл. Тобто ви можете взяти одну пляшечку 100 мл або три, приміром, по 30 мл.

Виключення – товари, куплені у Duty Free вже після проходження перевірки багажу на безпеку. Товари мають залишатися запаковані.

Що забороняється:

пінка для гоління чи дезодорант у балоні під тиском.

Продукти та напої у ручній поклажі

Що дозволяється:

їжа в твердій формі

твердий сир

дитяче харчування в кількох баночках, кожна до 100 мл.

Що забороняться:

йогурти, соки, желе, вода, алкоголь

консерви та продукти в банках

м'який сир типу брі чи мацарела.

Деяки з цих товарів можна взяти на борт, якщо вони куплені в Duty Free вже після проходження перевірки багажу на безпеку.

Електроприлади в ручній поклажі

Що дозволяється:

ноутбук, планшет, телефон, зарядні пристрої для них

павербанк до 70 Вт

фен

випрямляч для волосся

плойка

електробритва

електронна сигарета

праска.

Ліки у ручній поклажі

Що дозволяється:

ліки у твердій формі (таблетки, порошки) в оригінальній упаковці з інструкцією

ліки у формі рідини у ємностях до 100 мл з довідкою від лікаря, що вони життєво необхідні

ліки, що продаються за рецептом, з рецептом або довідкою від лікаря.

Інші дрібнички у ручній поклажі

Що дозволяється:

запальничка

порожня пляшка

пляжна парасолька, що не перевищує розміри 55х40х20.

Що забороняється:

манікюрний набір

складний ніж

штопор

лижні палки

шпиці для в'язання

бенгальські вогні, феєрверки.

При цьому радимо звернути увагу на те, що кожна авіакомпанія може мати свої власні додаткові умови перевезення ручної поклажі, необхідно ознаймитися з ними окремо.