Що можна взяти у ручну поклажу: корисні поради

Що можна взяти у ручну поклажу: корисні поради

Український лоукостер  детально розповів, що пасажири можуть взяти з собой на борт літака у ручну поклажу, повідомляє УНІАН.

Відповідні рекомендаці опубліковані на Facebook-сторінці авіаперевізника.

  • Засоби для догляду та косметика у ручній поклажі
  • Продукти та напої у ручній поклажі
  • Електроприлади в ручній поклажі
  • Ліки у ручній поклажі
  • Інші дрібнички у ручній поклажі.

Засоби для догляду та косметика у ручній поклажі

Що дозволяється:

  • бритва одноразова і зі змінними касетами
  • гелі та аєрозолі в ємностях до 100 млн
  • косметика в сухому вигляді
  • шампунь, кондиціонер до 100 мл
  • крем від сонця до 100 мл
  • зубна щітка, гребінець
  • зубна паста до 100 мл
  • вологі серветки.

При цьому важливо розуміти, що на борт можна взяти рідину в сумарній кількості до 100 мл. Тобто ви можете взяти одну пляшечку 100 мл або три, приміром, по 30 мл.

Виключення – товари, куплені у Duty Free вже після проходження перевірки багажу на безпеку. Товари мають залишатися запаковані.

Що забороняється:

  • пінка для гоління чи дезодорант у балоні під тиском.

Продукти та напої у ручній поклажі

Що дозволяється:

  • їжа в твердій формі
  • твердий сир
  • дитяче харчування в кількох баночках, кожна до 100 мл.

Що забороняться:

  • йогурти, соки, желе, вода, алкоголь
  • консерви та продукти в банках
  • м'який сир типу брі чи мацарела.

Деяки з цих товарів можна взяти на борт, якщо вони куплені в Duty Free вже після проходження перевірки багажу на безпеку.

Електроприлади в ручній поклажі

Що дозволяється:

  • ноутбук, планшет, телефон, зарядні пристрої для них
  • павербанк до 70 Вт
  • фен
  • випрямляч для волосся
  • плойка
  • електробритва
  • електронна сигарета
  • праска.

Ліки у ручній поклажі

Що дозволяється:

  • ліки у твердій формі (таблетки, порошки) в оригінальній упаковці з інструкцією
  • ліки у формі рідини у ємностях до 100 мл з довідкою від лікаря, що вони життєво необхідні
  • ліки, що продаються за рецептом, з рецептом або довідкою від лікаря.

Інші дрібнички у ручній поклажі

Що дозволяється:

  • запальничка
  • порожня пляшка
  • пляжна парасолька, що не перевищує розміри 55х40х20.

Що забороняється:

  • манікюрний набір
  • складний ніж
  • штопор
  • лижні палки
  • шпиці для в'язання
  • бенгальські вогні, феєрверки.

При цьому радимо звернути увагу на те, що кожна авіакомпанія може мати свої власні додаткові умови перевезення ручної поклажі, необхідно ознаймитися з ними окремо.

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