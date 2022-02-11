Що можна взяти у ручну поклажу: корисні поради
Український лоукостер детально розповів, що пасажири можуть взяти з собой на борт літака у ручну поклажу, повідомляє УНІАН.
Відповідні рекомендаці опубліковані на Facebook-сторінці авіаперевізника.
- Засоби для догляду та косметика у ручній поклажі
- Продукти та напої у ручній поклажі
- Електроприлади в ручній поклажі
- Ліки у ручній поклажі
- Інші дрібнички у ручній поклажі.
Засоби для догляду та косметика у ручній поклажі
Що дозволяється:
- бритва одноразова і зі змінними касетами
- гелі та аєрозолі в ємностях до 100 млн
- косметика в сухому вигляді
- шампунь, кондиціонер до 100 мл
- крем від сонця до 100 мл
- зубна щітка, гребінець
- зубна паста до 100 мл
- вологі серветки.
При цьому важливо розуміти, що на борт можна взяти рідину в сумарній кількості до 100 мл. Тобто ви можете взяти одну пляшечку 100 мл або три, приміром, по 30 мл.
Виключення – товари, куплені у Duty Free вже після проходження перевірки багажу на безпеку. Товари мають залишатися запаковані.
Що забороняється:
- пінка для гоління чи дезодорант у балоні під тиском.
Продукти та напої у ручній поклажі
Що дозволяється:
- їжа в твердій формі
- твердий сир
- дитяче харчування в кількох баночках, кожна до 100 мл.
Що забороняться:
- йогурти, соки, желе, вода, алкоголь
- консерви та продукти в банках
- м'який сир типу брі чи мацарела.
Деяки з цих товарів можна взяти на борт, якщо вони куплені в Duty Free вже після проходження перевірки багажу на безпеку.
Електроприлади в ручній поклажі
Що дозволяється:
- ноутбук, планшет, телефон, зарядні пристрої для них
- павербанк до 70 Вт
- фен
- випрямляч для волосся
- плойка
- електробритва
- електронна сигарета
- праска.
Ліки у ручній поклажі
Що дозволяється:
- ліки у твердій формі (таблетки, порошки) в оригінальній упаковці з інструкцією
- ліки у формі рідини у ємностях до 100 мл з довідкою від лікаря, що вони життєво необхідні
- ліки, що продаються за рецептом, з рецептом або довідкою від лікаря.
Інші дрібнички у ручній поклажі
Що дозволяється:
- запальничка
- порожня пляшка
- пляжна парасолька, що не перевищує розміри 55х40х20.
Що забороняється:
- манікюрний набір
- складний ніж
- штопор
- лижні палки
- шпиці для в'язання
- бенгальські вогні, феєрверки.
При цьому радимо звернути увагу на те, що кожна авіакомпанія може мати свої власні додаткові умови перевезення ручної поклажі, необхідно ознаймитися з ними окремо.