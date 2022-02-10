В ОДКБ заявили про збереження загрози ескалації на південному сході України

Існує загроза постійної ескалації конфлікту на південному сході України на тлі постачання озброєння Києву з боку західних партнерів, заявив начальник Об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) генерал-полковник Анатолій Сидоров, повідомляє ТАСС.

За його словами, "характерним показником" впливу Заходу на будівництво та розвиток українських збройних сил є їхнє "приведення до стандартів НАТО".

"Для реалізації намічених планів активно залучається зовнішня фінансова та консультативна допомога, укладаються договори на постачання озброєння та військової техніки. Тільки із січня поточного року зі Сполучених Штатів поставлено близько 650 тонн боєприпасів та військового майна різного призначення , - зазначив він. - На цьому фоні суттєвий вплив на стан регіональної безпеки має збройний конфлікт на південному сході України через постійну загрозу його ескалації".

За словами Сидорова, зараз в Україні розміщуються іноземні військовослужбовці, представники американських та європейських приватних військових компаній, активно задіяні об'єкти інфраструктури, "систематично здійснюються польоти бойової та спеціальної, зокрема стратегічної, бомбардувальної та розвідувальної авіації".