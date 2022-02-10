У Держдумі РФ анонсували засідання про визнання "ЛНР" та "ДНР"

Проект звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР" планують розглянути на початку наступного тижня на Раді Держдуми. Про це заявив лідер партії КПРФ Геннадій Зюганов, повідомляє "РИА Новости".

Рішення щодо звернення до президента РФ про визнання "ЛНР" та "ДНР" незалежними може бути прийняте на Раді Думи 14 лютого.