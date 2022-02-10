У Держдумі РФ анонсували засідання про визнання "ЛНР" та "ДНР"
Проект звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР" планують розглянути на початку наступного тижня на Раді Держдуми. Про це заявив лідер партії КПРФ Геннадій Зюганов, повідомляє "РИА Новости".
Рішення щодо звернення до президента РФ про визнання "ЛНР" та "ДНР" незалежними може бути прийняте на Раді Думи 14 лютого.
"Зараз збираються на початку наступного тижня розглядати. Спочатку на Раді в Думі, мабуть, будуть - зберуться лідери, обговорять, потім вже розглядатимемо безпосередньо на комітетах і надалі відповідно до протоколу", - наголосив політик.